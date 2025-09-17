Milli Savunma Bakanlığı Bandoları Başkent Kültür Yolu Festivali'nde Konser Verecek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Bandoları ve Mehteran Birliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali 2025 kapsamında halka açık ücretsiz konser verecek.

MSB'den yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 20-27 Eylül 2025 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek Başkent Kültür Yolu Festivali 2025 kapsamında, CSO'da bulunan Tarihi Salon ve Ana Salon'da MSB Bandoları ve Mehteran Birliği konserleri halka açık ücretsiz olarak verilecek.

Düzenlenecek konserlere ilişkin detaylı bilgiye, Kültür ve Turizm Bakanlığının internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.

Bu kapsamda, Mehteran Birlik Komutanlığı 20 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da, TÜRKAY Orkestrası 22 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu 23 Eylül Salı günü saat 20.00'de, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu 25 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu 26 Eylül Cuma günü saat 20.00'de CSO Tarihi Salon'da, MSB Armoni Mızıkası Komutanlığı ise 27 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de CSO Ana Salon'da konser verecek.