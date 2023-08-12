Milli Savunma Bakanlığı, AKYA eğitim torpidosu ile icra edilen atış anlarının görüntüsünü paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından milli imkanlarla geliştirilen AKYA eğitim torpidosu ile icra edilen atış görüntüleri paylaşıldı. Yapılan paylaşımda, atışla birlikte su üstü platformunun altından farklı derinlik ve süratlerde geçişler yapıldığı belirtildi.