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Milli Savunma Bakanlığı, AKYA eğitim torpidosu ile icra edilen atış anlarının görüntüsünü paylaştı

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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından milli imkanlarla geliştirilen AKYA eğitim torpidosu ile icra edilen atış görüntüleri paylaşıldı. Yapılan paylaşımda, atışla birlikte su üstü platformunun altından farklı derinlik ve süratlerde geçişler yapıldığı belirtildi.

MSB'den AKYA eğitim torpido atışı paylaşımı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), AKYA eğitim torpidosu ile icra edilen atış anlarının görüntüsünü paylaştı.

MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşımda, milli imkanlarla geliştirilen AKYA eğitim torpidosu ile icra edilen atış görüntüleri paylaşıldı. Yapılan paylaşımda, atışla birlikte hedef su üstü platformunun altından farklı derinlik ve süratlerde geçişler yapıldığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Aytekin - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı 3. Sayfa Güncel Haberler

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