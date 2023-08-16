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Milli Savunma Bakanlığı, 4 terör örgütü üyesini yakaladı

Güncel Haberler

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 terör örgütü üyesinin hudut birliklerimiz tarafından yakalandığını açıkladı. Yakalanan kişiler arasında 2 PKK/KCK/PYD/YPG ve 2 FETÖ terör örgütü mensubu bulunuyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye ve Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişinin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Suriye'den Türkiye'ye ve Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişinin yakalandığını açıkladı. Açıklamada, yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/KCK/PYD/YPG ve 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğunu belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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