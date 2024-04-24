Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vietnam Savunma Sanayi Başkanı Korgeneral Quang Tuan'ı kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Güler, Vietnam Savunma Sanayi Başkanı Korgeneral Tuan ile bakanlıkta görüştü.

Açıklamada, Tuan'ın Türk savunma sanayisini yakından incelemek ve bu alanda işbirliği yapmak için Ankara'ya geldiği ifade edildi.