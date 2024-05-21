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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vietnam Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Pham Truong Son ve beraberindeki heyeti kabul etti

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vietnam Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Pham Truong Son ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da yer aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vietnam Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Pham Truong Son ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Güler'in, Tümgeneral Pham Truong Son ve beraberindeki heyeti Milli Savunma Bakanlığında kabul ettiği belirtildi.

Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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