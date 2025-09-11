Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vietnam'da Resmi Temaslarda Bulundu

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hanoi'de Vietnam Savunma Bakanı Phan Van Giang ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vietnam Savunma Bakanı Phan Van Giang'ın resmi davetlisi olarak bulunduğu Hanoi'de çeşitli temaslarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ho Chi Minh Mozolesi'ni ziyaretinin ardından Vietnam Savunma Bakanlığına geçti. Bakan Yaşar Güler, Vietnamlı mevkidaşı Phan Van Giang tarafından askeri törenle karşılandı" bilgisi verildi.

Bir başka paylaşımda da "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vietnam Savunma Bakanlığındaki askeri karşılama töreninin ardından Bakanlıktaki Altın Defter'i imzaladı. Bakan Yaşar Güler ve Vietnam Savunma Bakanı Phan Van Giang daha sonra heyetler arası görüşme gerçekleştirdi" denildi.