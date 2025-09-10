Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Vietnam'da

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vietnam Savunma Bakanı Phan Van Giang'ın resmi davetlisi olarak Hanoi'ye gitti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-Pakistan Karma Ekonomik Komisyonu 16'ncı Dönem Toplantısı'nın ardından, Vietnam Savunma Bakanı Phan Van Giang'ın resmi davetlisi olarak Başkent Hanoi'ye gitti. Bakan Yaşar Güler'i Hanoi'ye gelişinde Vietnam Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Tümgeneral Nguyen Ba Luc, Hanoi Büyükelçimiz Korhan Kemik, Askeri Ataşemiz Albay Özgür Bülent US ve diğer yetkililer karşıladı" denildi.