Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Van Valiliğini ziyaret etti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki TSK komuta kademesi, Başkale'deki 4'üncü Hudut Tabur Komutanlığında gerçekleşen toplantının ardından Van Valiliğini ziyaret ederek Vali Ozan Balcı'dan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, ziyarete ilişkin görüntüler de yer aldı.