Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'u Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı ve görüştü.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Güler, Umerov'u Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Umerov, onur kıtasını "Merhaba asker" diyerek selamladı.
Törenin ardından Güler ve Umerov bakanlık binasına geçerek görüştü.