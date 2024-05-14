Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Ümerov ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bugün Milli Savunma Bakanlığı'nda Türkiye'ye gelen Ukraynalı mevkidaşı Rüstem Ümerov ile görüştü. Ümerov, Milli Savunma Bakanlığı karargahında askeri törenle karşılandı.
(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Ümerov ile Bakanlık'ta bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bugün Milli Savunma Bakanlığı'nda Türkiye'ye gelen Ukraynalı mevkidaşı Rüstem Ümerov ile görüştü. Ümerov, Milli Savunma Bakanlığı karargahında askeri törenle karşılandı. İki ülke marşlarının çalınmasının ardından konuk bakan, onur kıtasını selamladı.