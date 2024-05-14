Üye Girişi
Haberler

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Ümerov ile görüştü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bugün Milli Savunma Bakanlığı'nda Türkiye'ye gelen Ukraynalı mevkidaşı Rüstem Ümerov ile görüştü. Ümerov, Milli Savunma Bakanlığı karargahında askeri törenle karşılandı.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Ümerov ile Bakanlık'ta bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bugün Milli Savunma Bakanlığı'nda Türkiye'ye gelen Ukraynalı mevkidaşı Rüstem Ümerov ile görüştü. Ümerov, Milli Savunma Bakanlığı karargahında askeri törenle karşılandı. İki ülke marşlarının çalınmasının ardından konuk bakan, onur kıtasını selamladı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Milli Savunma Bakanı Ukrayna Diplomasi Politika Güncel Haberler

Fidan'dan Hamas için 'Terör örgütü' ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt

Fidan'dan Hamas için "Terör örgütü" ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt

 CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun

CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun

 Müge Anlı'nın programında kan donduran anlar! Muhabir, canlı yayında ceset buldu

Müge Anlı'nın programında kan donduran anlar! Muhabir, canlı yayında ceset buldu

 Kararı valilik açıkladı! Giresun'da açık alanlarda alkol kullanımına yasak getirildi

Kararı valilik açıkladı! Giresun'da açık alanlarda alkol kullanımına yasak getirildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title