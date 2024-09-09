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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Gürcistan'a gitti

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kabine Toplantısı sonrasında Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Gürcistan'a gitti. Gürcistan Savunma Bakan Yardımcısı Paata Patiashvili, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kabine Toplantısı sonrasında, Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Gürcistan'a gitti.

Kabine Toplantısı sonrasında Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Gürcistan'a giden Bakan Yaşar Güler, Gürcistan Savunma Bakan Yardımcısı Paata Patiashvili, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Azerbaycan Gürcistan Politika Türkiye Güncel Tiflis Kabine

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