Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Gürcistan'a gitti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kabine Toplantısı sonrasında Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Gürcistan'a gitti. Gürcistan Savunma Bakan Yardımcısı Paata Patiashvili, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.
(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kabine Toplantısı sonrasında, Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Gürcistan'a gitti.
Kabine Toplantısı sonrasında Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Gürcistan'a giden Bakan Yaşar Güler, Gürcistan Savunma Bakan Yardımcısı Paata Patiashvili, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.