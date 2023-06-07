Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TSK Komuta Kademesini Kabul Etti

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, yeni görevi nedeniyle ziyarette bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesini kabul etti.

?Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Güler, yeni görevinden dolayı 'hayırlı olsun' ziyareti gerçekleştiren Genelkurmay Başkan Vekili ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu kabul etti.