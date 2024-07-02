Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman el-Suud ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman el-Suud ile bir araya geldi.

Bakan Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Bakan Selman'ı bakanlıkta resmi törenle karşıladı.

İki ülke marşlarının çalınmasının ardından Selman, onur kıtasını selamladı.

Bakanlar törenin ardından basına kapalı olarak baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.