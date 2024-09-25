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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'ta İncelemelerde Bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'ta İncelemelerde Bulundu
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda inceleme yaparak terörle mücadele hakkında bilgi aldı ve talimatlar verdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, Bakü'de gerçekleştirilen Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (ADEX 2024) katılımı sonrasında Türkiye'ye dönerek Şırnak'a gitti.

İlk olarak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'na giden Güler, terörle mücadelede önemli görevler yürüten tümende inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Güler, sonrasında sınır ötesinde görev yapan birlik komutanlarıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirdi. Terörle mücadeledeki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Güler, yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.

Toplantıda, bakan yardımcıları Şuay Alpay ile Bilal Durdalı da yer aldı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel

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