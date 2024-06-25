Üye Girişi
Haberler

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Savarona'yı inceledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası olarak bilinen ve aslına uygun restorasyon çalışmaları süren Savarona'da incelemelerde bulundu. Savarona'nın deniz eğitimlerinde kullanılması planlanıyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mustafa Kemal Atatürk'ün "manevi mirası" olarak bilinen ve aslına uygun restorasyon çalışmaları süren Savarona'da incelemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstanbul Tersanesi Komutanlığındaki inceleme ve denetlemeleri sırasında Dizayn Proje Ofisindeki çalışmalara ilişkin de bilgi aldı. Güler ayrıca Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası olan ve aslına uygun olarak restorasyonu yapılan Savarona'da incelemelerde bulundu." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Güler'in, Savarona'yı incelediği anlardan görüntüler de yer aldı.

Savarona deniz eğitimlerinde kullanılacak

Atatürk'ün manevi mirası Savarona, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine 17 Ağustos 2023'te alınmış, sonrasında İstanbul Tersanesi Komutanlığı havuzunda kapsamlı onarıma tabi tutulmuştu.

Aslına uygun olarak yapılan onarım çalışmalarının ardından hizmete alınacak Savarona'nın, Deniz Harp Okulu öğrencilerinin eğitimlerinde kullanılması planlanıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Mustafa Kemal Atatürk Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler İnceleme Savarona Savunma Politika Güncel Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

 AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

 Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

 HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar

HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title