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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya Savunma Bakanı ile TCG AMASRA gemisinde incelemelerde bulundu

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ile birlikte TCG AMASRA mayın avlama gemisinde incelemelerde bulundu. İstanbul Tersanesi Komutanlığı ve gemideki çalışmaları yerinde inceleyen bakanlar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile de bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ile TCG AMASRA mayın avlama gemisinde incelemelerde bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Güler, mevkidaşı Tilvar ile İstanbul Tersanesi Komutanlığını ziyaret etti.

İki bakan, beraberlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile TCG AMASRA mayın avlama gemisindeki çalışmaları da yerinde inceledi.

Kaynak: AA / Güncel

Milli Savunma Bakanı Ercüment Tatlıoğlu Yaşar Güler İstanbul Romanya Politika Güncel Haberler

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