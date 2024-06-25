Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya Savunma Bakanı ile İstanbul Tersanesi'ni gezdi

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ile İstanbul'da bir araya gelerek İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nı gezdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ile İstanbul'da bir araya geldi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun da hazır bulunduğu ziyarette, Bakan Yaşar Güler ve mevkidaşı Angel Tilvar birlikte İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nı gezdi.