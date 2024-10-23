Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya Savunma Bakanı ile Görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı etkinlikleri kapsamında Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ile bir araya geldi. Görüşme İstanbul Fuar Merkezi'nde basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ile bir araya geldi.
Bakan Güler, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın (SAHA EXPO 2024) ikinci gün etkinlikleri kapsamında Tilvar ile görüştü.
İstanbul Fuar Merkezi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.