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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ile İstanbul'da bir araya geldi

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ile İstanbul'da bir araya geldi. Bakan Güler, mevkidaşı Tilvar ile İstanbul Tersanesi Komutanlığını ziyaret etti. Burada Dizayn Proje Ofisini gezen Tilvar, çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Güler ve Tilvar, daha sonra TCG ALEMDAR kurtarma gemisinin çalışmalarını yerinde inceledi. Ziyarette, bakanlara, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da eşlik etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ile İstanbul'da bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, mevkidaşı Tilvar ile İstanbul Tersanesi Komutanlığını ziyaret etti.

Burada Dizayn Proje Ofisini gezen Tilvar, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Güler ve Tilvar, daha sonra TCG ALEMDAR kurtarma gemisinin çalışmalarını yerinde inceledi.

Ziyarette, bakanlara, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

Milli Savunma Bakanı Ercüment Tatlıoğlu Yaşar Güler İstanbul Romanya Savunma Diplomasi Politika Güncel Haberler

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