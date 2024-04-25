Üye Girişi
Haberler

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ile Görüştü

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Romanya'da Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ile bir araya geldi. İki ülke arasında heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Romanya'da Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Güler, Romanya'da Romanya Savunma Bakanı Tilvar ile bir araya geldi. Romanya Savunma Bakanlığı'nda askeri tören ile karşılanan Güler, iki ülkenin marşlarının çalınmasının ardından şeref kıtasını selamladı. İkili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Romanya Dış Politika Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title