Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan'da Ağırlanıyor

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan ziyareti sırasında Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zahir Ahmed Baber Sidhu ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan ziyareti kapsamında, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zahir Ahmed Baber Sidhu tarafından ağırlandı.

Pakistan Ordusu'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, resmi ziyaret kapsamında geldiği İslamabad'da Orgeneral Sidhu ile bir araya geldi.

Bakan Güler ve beraberindeki heyet, Orgeneral Sidhu tarafından ağırlandı.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
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