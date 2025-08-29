Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan Büyükelçisi'ni kabul etti
Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid ve beraberindeki Pakistan Kara Ataşesi Albay Ahzam Qureshi'yi kabul etti." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, kabule ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
