Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan Büyükelçisi'ni kabul etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid ve Pakistan Kara Ataşesi Albay Ahzam Qureshi'yi kabul etti.

Paylaşımda, kabule ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
