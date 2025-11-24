Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Öğretmenler Günü'nü Kutladı

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Bakanlık bünyesindeki öğretmenlerle bir araya gelerek, onların özel gününü kutladı. Kabulde Bakan Yardımcısı Musa Heybet ve Personel Genel Müdürü Tümgeneral Orhan Gürdal da bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Bakanlık bünyesinde görevli öğretmenlerle bir araya gelerek, onların bu özel gününü kutladı. Kabulde, Bakan Yardımcısı Musa Heybet ile Personel Genel Müdürü Tümgeneral Orhan Gürdal da yer aldı.