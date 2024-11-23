Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Öğretmenler Günü'nü Kutladı

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Bakanlık'ta görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Bakanlığımız bünyesinde öğretmen olarak görev yapan personellerimizle bir araya geldi. Bakan Yaşar Güler, öğretmenlerimizin bu özel gününü kutlayarak icra ettikleri mesleğin ülkemizin ve milletimizin geleceği için büyük önem taşıdığını vurguladı. Kabulde, Bakan Yardımcısı Musa Heybet ve Personel Genel Müdürü Tümgeneral Orhan Gürdal da yer aldı" denildi.