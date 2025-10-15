Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Toplantısında Ukrayna Savunmasını Görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'na katıldı.
(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında yapılan Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'na katıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları'nın iştirakiyle gerçekleşen Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'na katıldı" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: ANKA / Güncel