Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Toplantısında Üçlü Görüşme Yaptı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında Romanya ve Bulgaristan Savunma Bakanları ile bir araya geldi.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında Romanya Savunma Bakanı Liviu-Ionut Mosteanu ve Bulgaristan Savunma Bakanı Atanas Zapryanov ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "NATO Savunma Bakanları Toplantısı için NATO Karargahı'nda bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya Savunma Bakanı Liviu-Ionut Mosteanu ve Bulgaristan Savunma Bakanı Atanas Zapryanov ile üçlü görüşme gerçekleştirdi" denildi.

