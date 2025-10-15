Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Toplantısında Üçlü Görüşme Yaptı

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında Romanya Savunma Bakanı Liviu-Ionut Mosteanu ve Bulgaristan Savunma Bakanı Atanas Zapryanov ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "NATO Savunma Bakanları Toplantısı için NATO Karargahı'nda bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya Savunma Bakanı Liviu-Ionut Mosteanu ve Bulgaristan Savunma Bakanı Atanas Zapryanov ile üçlü görüşme gerçekleştirdi" denildi.