Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Temsilciliklerini Ziyaret Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği ve Türk Askeri Temsil Heyeti'ni ziyaret etti. Bakan Güler, ziyaretler sırasında NATO Daimi Temsilcisi ve Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı'ndan faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliğini ve NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığını ziyaret etti.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak olan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Karargahı'nda ilk olarak NATO Daimi Temsilciliğimizi ve NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Yaşar Güler, NATO Daimi Temsilcimiz Büyükelçi Basat Öztürk'ten ve NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Korgeneral Kemal Turan'dan devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi aldı."

Paylaşımda, ziyaretlere ilişkin görüntülere de yer verildi.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
