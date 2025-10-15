Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na Katıldı

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın birinci oturumuna katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi X hesabından, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in toplantıdaki görüntüleri, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de katıldığı NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın birinci oturumundan görüntüler" ifadeleriyle paylaşıldı.

MSB'nin bir diğer paylaşımında "NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, oturumlara katılmak üzere NATO Karargahı'na geldi. Bakan Yaşar Güler'i NATO Karargahı'na gelişinde NATO Daimi Temsilcimiz Büyükelçi Basat Öztürk ve NATO'da görevli askeri personelimiz karşıladı" bilgisi verildi.

Bir başka paylaşımda, "NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak olan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Karargahı'nda ilk olarak NATO Daimi Temsilciliğimizi ve NATO Türk Askeri Temsil Heyeti (TMR) Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Yaşar Güler, NATO Daimi Temsilcimiz Büyükelçi Basat Öztürk'ten ve NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Korgeneral Kemal Turan'dan devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi aldı" denildi.