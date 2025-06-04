Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları ile Niyet Mektubu İmzaladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları ile Niyet Mektubu İmzaladı
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de NATO Savunma Bakanları toplantısında Elektromanyetik Harp Koalisyonu niyet mektubunu imzaladı.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de NATO Savunma Bakanları ile Elektromanyetik Harp Koalisyonu niyet mektubu imza törenine katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılan mevkidaşları ile birlikte 'Elektromanyetik Harp Koalisyonu Niyet Mektubu İmza Töreni' ne iştirak ederek ülkemiz adına mektubu imzaladı" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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