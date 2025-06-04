Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Karargahı'nı Ziyaret Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Karargahı'nı Ziyaret Etti
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NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Daimi Temsilciliği ve NATO Türk Askeri Temsil Heyet Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaret sırasında çalışmalar hakkında bilgi aldı ve görevli personelle bir araya geldi.

(ANKARA) - NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Daimi Temsilciliği'ni ve NATO Türk Askeri Temsil Heyet Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, NATO Daimi Temsilciliği ziyareti ne ilişkin "NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'e giden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Karargahı'na gelişinde ilk olarak NATO Daimi Temsilciliğimizi ziyaret ederek çalışmalara ilişkin bilgi aldı" denildi.

Güler'in NATO Türk Askeri Temsil Heyet Başkanlığı ziyaretine ilişkin ise "NATO Karargahı'nda bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Daimi Temsilciliğimizin ardından NATO Türk Askeri Temsil Heyet Başkanlığımızı (TMR) ziyaret ederek görevli personelle bir araya geldi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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