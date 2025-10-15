Haberler

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Genel Sekreteri ile Brüksel'de Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı sırasında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşme gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, görüşmeye ilişkin görüntüler de yer aldı.

