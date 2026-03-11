Haberler

Milli Savunma Bakanı Güler, Muş Hava Meydan Komutanlığında incelemelerde bulundu

Muş Hava Meydan Komutanlığında inceleme yapan Bakan Güler, ardından Muş Valiliğini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Muş Hava Meydan Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Bakan Güler'in, askeri törenle karşılandığı Muş Hava Meydan Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunduğu belirtildi.

Güler, daha sonra Muş Valiliğini ziyaret ederek kentteki çalışmalara ilişkin Vali Avni Çakır'dan bilgi aldı.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal
