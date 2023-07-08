Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Savunma Üniversitesi'nde mezuniyet törenine katıldı. Burada konuşan Güler, 'Kahraman ordumuz Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında terörle mücadelesini artan bir şiddet ve tempoyla sürdürecek, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için azim ve kararlılıkla çalışmalarına devam edecektir' dedi.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Savunma Üniversitesi'nde mezuniyet törenine katıldı. Burada konuşan Güler, "Kahraman ordumuz Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında terörle mücadelesini artan bir şiddet ve tempoyla sürdürecek, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için azim ve kararlılıkla çalışmalarına devam edecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri 10'uncu Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi, 5'inci Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi ve 12'nci Dönem Karargah Subaylığı Eğitimi Mezuniyet Töreni gerçekleşti. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katıldı.

"DEVLETİN BEKASI VATANDAŞLARIMIZIN HUZURU İÇİN HER TEDBİRİ ALMAKTAYIZ"

Burada konuşan Milli Savunma Bakanı Güler, "Sayın Cumhurbaşkanım bölgemizde ve dünyada çok boyutlu gelişmelerin yaşandığı, artan risk ve tehditler nedeniyle güvenlik ortamının hızlı ve sürekli olarak değiştiği kritik bir süreçten geçilmektedir. Böyle bir ortamda ülkemizin sahip olduğu stratejik konu hep diri ve uyanık bulunmamızı, ayrıca güçlü bir yönetim ve liderliğe sahip olmamızı gerekli kılmaktadır. Savunma ve güvenlik konularının her zamankinden çok daha önemli hale geldiği bu hassas dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri zatıalinizin direktifleri, amir ve komutanların emirleri ve personelinin emsalsiz kahramanlığı ile son bir asrın en kapsamlı, en etkili faaliyetlerini gerçekleştirmekte, devletimizin bekası, vatandaşımızın huzur ve güvenliği için gerekli her türlü tedbirleri almaktadır. Bu kapsamda şanlı ordumuz, yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlar ile terörle mücadelede büyük başarılar elde etmekte, hudutlarımızın emniyetin en yoğun ve etkili tedbirlerle sağlamakta mavi ve gök vatanımızda hak ve menfaatlerimizin korunmasına yönelik faaliyetlerinde başarıyla sürdürmektedir. Aynı şekilde başta Kıbrıs olmak üzere Azerbaycan'da, Libya'da, Kosova'da, Bosna-Hersek'te, Katar'da, Somali'de ve daha birçok coğrafyada kardeş, dost ve müttefik ülkelerin haklı davalarına destek vermektedir" ifadelerini kullandı.

"ORDUMUZ DÜNYA BARIŞINA VE İSTİKRARA KATKI SAĞLAMAKTADIR"

Bakan Güler, "Yine zatı halinizin gayretleriyle ülkemiz tahıl ihracatı sorununun çözümünde etkin bir rol üstlenirken, kahraman ordumuz da Tahıl Koridorunun yürütülmesine yönelik koordinasyon göreviyle dünya barışına ve istikrara katkı sağlamaktadır. Bu faaliyetlerimizin başarıyla sürdürülebilmesi için de eş zamanlı olarak karada, denizde ve havada bugünkü, bugüne kadarki en kapsamlı tatbikatlar icra edilmekte mütemadiyen, geliştirilen yerli ve milli savunma sanayi ürünü silah sistemleriyle ordumuzun imkan ve kabiliyetleri her geçen gün daha da artırılmaktadır. Kahraman ordumuz Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında terörle mücadelesini artan bir şiddet ve tempoyla sürdürecek, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için azim ve kararlılıkla çalışmalarına devam edecektir" dedi.

"TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNE ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAKLARDIR"

Bakan Güler, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgesinde ve dünyadaki seçkin ve saygın kurumunu muhafaza edebilmesinde şüphesiz en önemli unsur sahip olduğumuz insan kaynağımızdır. Dolayısıyla personelimizin niteliklerini geliştirmek için çalışmalarımızı kapsamlı ve planlı bir şekilde geliştirmekteyiz. Bu çerçevede harp sanatı ve askeri bilimler konusunda en üst düzey bilim ve ihtisas kuruluşları olan Harp Enstitülerimizde verilen komuta kurmay ve karargah subaylığı eğitimi çok yönlü personel ihtiyacının karşılanması bakımından son dönem önemli bir safhadır. Buradaki eğitimlerini müteakip stratejik düşünülebilen, analitik becerilerle donanmış ve liderlik yetenekleri daha da gelişmiş olan kurmay ve karargah subaylarımız karmaşık durumların çözümlenmesi, kritik kararların alınması, hedeflerin doğru ve etkili bir şekilde belirlenmesi, faaliyetlerin planlanması ve başarıyla yürütülmesinde büyük sorumluluklar üstlenerek Türk Silahlı Kuvvetleri'ne önemli katkılar sağlayacaklardır" ifadelerini kullandı.

Bakan Güler, subaylara meslek hayatlarında yeni bir sayfa açıldığını hatırlatarak başarı diledi.