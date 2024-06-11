Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin'i Ankara'da resmi törenle karşıladı ve basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin ile bir araya geldi.
Bakan Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Bakan Nordin'i bakanlıkta resmi törenle karşıladı.
İki ülke marşlarının çalınmasının ardından Nordin, onur kıtasını selamladı.
Bakanlar, törenin ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.