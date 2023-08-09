Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, LGS Türkiye ikincisi Muhammet Halil Yazar ile buluştu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) Türkiye ikincisi olan 14 yaşındaki Muhammet Halil Yazar ile bir araya geldi. Bakan Güler, Yazar'ın başarı hikayesini dinleyerek başarılarının devamını diledi.

Milli Savuna Bakanı (MSB) Yaşar Güler, Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) Türkiye ikincisi olmayı başaran 14 yaşındaki Muhammet Halil Yazar ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Elazığ'ın 2 bin 500 rakımlı Akdağ yaylasında ailesiyle birlikte hayvancılık yapan ve Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) Türkiye ikincisi olmayı başaran 14 yaşındaki Muhammet Halil Yazar ile bir araya geldi.

Bakan Yaşar Güler, Muhammed Halil Yazar'ın sınavda ortaya koyduğu başarı öyküsünü kendisinden dinleyerek Yazar'a başarılarının devamını diledi.

Milli Savunma Bakanlığındaki kabulde, Bakan Yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu, Şuay Alpay ve Muhammed Halil Yazar'ın babası Yücel Yazar da yer aldı. - ANKARA