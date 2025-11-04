Haberler

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Konya'da Ziyarette Bulundu


Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Konya'da Valilik ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı ziyaretlerinde bulundu, kentin tarihi ve dinamikleri hakkında bilgi aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 8'inci Konya Savunma Sanayisi Tedarikçi Buluşmaları programına katılmak üzere geldiği Konya'da Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a ziyarette bulundu.

Güler, Konya Valiliğini ziyaretinin ardından beraberinde Vali İbrahim Akın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Altay ile Büyükşehir Belediyesi Taş Bina'da incelemelerde bulundu.

Taş Bina'da yer alan Dijital Tanıtım Ofisi'nde "Kültürel Mozaik, Yaşayan Kültür, Tarihe Açılan Kapılar, Benim Şehrim, GoKonya ve Tarih" odalarını gezen Güler, kentin tarihi ile tarım, sanayi, ticaret ve turizm gibi dinamiklerine ilişkin bilgi aldı.

Güler daha sonra beraberinde Bakan Yardımcısı Musa Heybet ile Büyükşehir Belediye Başkanı Altay ve Konya protokolü ile bir süre görüştü.

Kaynak: AA / Melike Keskin - Güncel


