Haberler

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Konya'da Savunma Sanayisi İncelemelerinde Bulundu

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 8'inci Konya Savunma Sanayisi Tedarikçi Buluşmaları programına katılmak üzere gittiği Konya'da fabrikada incelemelerde bulundu ve Valilik ziyareti gerçekleştirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Güler, 8'inci Konya Savunma Sanayisi Tedarikçi Buluşmaları programına katılmak üzere Konya'ya gitti.

Bakan Güler, 56'ncı Bakım Fabrika Müdürlüğünün yeni fabrika inşaat alanını gezerek, inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Güler'e beraberindeki Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Askeri Fabrikalar Genel Müdürü İmdat Ersoy ve ASFAT Genel Müdürü Mustafa İlbaş da eşlik etti.

Daha sonra Konya Valiliğini ziyaret eden Güler, Vali İbrahim Akın'dan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

