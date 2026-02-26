Haberler

Bakan Güler, KKTC Meclis Başkanı Öztürkler ile Bir Araya Geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ile Ankara'da bir araya geldi.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, KKTC Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi" denildi.

Kaynak: ANKA
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler hain emellerine ulaşamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak

Altın yatırımcısını uyardı: Dananın kuyruğu kopacak, öğlene kadar...
Wanda Nara'dan olay hareket! Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı

Yatağına erkek alıp bir de fotoğraf paylaştı
O artık vali değil: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kontrolü altında olacak birimler

O artık vali değil: İşte kontrolü altında olacak kritik birimler
Ronaldo, İspanyol kulübünü satın aldı

Her erkeğin hayali olan şeyi bir çırpıda yaptı
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak

Altın yatırımcısını uyardı: Dananın kuyruğu kopacak, öğlene kadar...
'Liverpool mu Tottenham mı?' sorusuna Osimhen'den beklenmedik yanıt

"Liverpool mu Tottenham mı?" sorusuna verdiği yanıt bomba
'Mardinli öğretmen' diye paylaşıldı, gerçek çok başka çıktı

"Mardinli öğretmen" dediler, gerçek çok başka çıktı