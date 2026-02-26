Bakan Güler, KKTC Meclis Başkanı Öztürkler ile Bir Araya Geldi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ile Ankara'da bir araya geldi.
(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, KKTC Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ile görüştü.
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi" denildi.
Kaynak: ANKA