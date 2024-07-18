Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, KKTC Büyükelçisi'ni kabul etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu'nu kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu'nu kabul etti.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu'nu kabul etti." ifadeleri yer aldı.
Kabul, basına kapalı gerçekleşti.