Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kazakistan Savunma Bakanı Orgeneral Ruslan Jaksilikov'u ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kazakistan Savunma Bakanı Orgeneral Ruslan Jaksilikov'u ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Güler, Kazakistan programı kapsamında Vatan Koruyucuları Anıtı'nı ziyaretinin ardından Kazakistan Savunma Bakanlığına geçti.

Bakan Güler, burada mevkidaşı Orgeneral Ruslan Jaksilikov tarafından karşılandı ve Şeref Kıtası'nı selamladı.

Törenin ardından iki bakan baş başa görüşme gerçekleştirerek heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.