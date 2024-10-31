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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katarlı Bakan ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katarlı Bakan ile Görüştü
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Evkaf ve İslam İşleri Bakanı Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim ile bir araya geldi ve görüşmelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Evkaf ve İslam İşleri Bakanı Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, Katar Savunma Bakanlığı'nın ardından Katar Evkaf ve İslam İşleri Bakanlığı'na geçti.

Güler, burada Katar Evkaf ve İslam İşleri Bakanı Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı - Güncel
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