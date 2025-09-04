Haberler

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanını Kabul Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim Bin Muhammed Al-Mannai ve Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Jassim Mohammed Al-Attiyah'ı kabul etti. Görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de katıldı.

