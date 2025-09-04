Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanını Kabul Etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim Bin Muhammed Al-Mannai ve Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Jassim Mohammed Al-Attiyah'ı kabul etti. Görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de katıldı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim Bin Muhammed Al-Mannai'yi kabul etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Güler'in, Korgeneral Al-Mannai'yi ve Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Jassim Mohammed Al-Attiyah'ı kabul ettiği belirtildi.
Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer aldı.
Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel