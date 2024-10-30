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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Katar'da Resmi Temaslarda Bulunuyor

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Katar'da Resmi Temaslarda Bulunuyor
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Katar'a gitti. İlk olarak Doha Büyükelçiliği ve Silahlı Kuvvetler Ataşeliğini ziyaret etti.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'a gitti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'a gitti. Bakan Yaşar Güler, Katar'da ilk olarak Doha Büyükelçiliğimizi ve Silahlı Kuvvetler Ataşeliğimizi ziyaret ederek çalışmalara ilişkin bilgi aldı" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Uluslararası İlişkiler Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Diplomasi Politika Savunma Güncel Katar Dünya Doha

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