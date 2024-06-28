Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı ve Personelini Kabul Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Kara Kuvvetlerinin 2233'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve beraberindeki personeli kabul etti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın 2233'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve beraberindeki personeli kabul etti. Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı'nın da yer aldığı kabulde Bakan Güler, Kara Kuvvetlerimizin bu özel gününü kutladı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, kabulden fotoğraflar da yer aldı.