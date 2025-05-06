Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Kamerun'da

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kamerun'da, Türkiye'nin Yaounde Büyükelçiliğini ve Askeri Ataşeliği ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere Kamerun'a gitti. İlk olarak Yaounde Büyükelçiliğimizi ve Askeri Ataşeliğimizi ziyaret eden Bakan Yaşar Güler, Büyükelçi Volkan Öskiper'den çalışmalara ilişkin bilgi aldı." ifadesine yer verildi.