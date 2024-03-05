Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile bir araya geldi.

Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Crosetto'yu bakanlıkta resmi törenle karşıladı.

Askeri bando tarafından iki ülkenin ulusal marşlarının çalındığı törende, Crosetto'nun onur kıtasını selamlamasının ardından iki bakan görüşmeye geçti.