Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler İstanbul Tersanesi'nde İncelemelerde Bulundu
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile İstanbul Tersanesi Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstanbul Tersanesi Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile İstanbul Tersanesi Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, ziyaretten fotoğraflar da yer aldı.