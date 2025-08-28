Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler İstanbul Tersanesi'nde İnceleme Yaptı

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Teknofest Mavi Vatan'a ev sahipliği yapan İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda inceleme ve denetimlerde bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve Bakan Yardımcısı Musa Heybet ile İstanbul Tersanesi Komutanlığını ziyaret etti. Bakan Yaşar Güler, Teknofest Mavi Vatan'a ev sahipliği yapan tersanede, inceleme ve denetlemelerde bulundu" ifadeleri kullanıldı.