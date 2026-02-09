Haberler

Milli Savunma Bakanı Güler, Irak Ankara Büyükelçisi Lachmawi ve Askeri Ataşe Khalil'i Kabul Etti

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Majid Al-Lachmawi ve Irak Askeri Ataşesi Tümgeneral Khalil Kamal Khalil'i makamında kabul etti.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Majid Al-Lachmawi ve beraberindeki Irak Askeri Ataşesi Tümgeneral Khalil Kamal Khalil'i, makamında kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, Bakan Yaşar Güler'in, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Majid Al-Lachmawi'yi ve beraberindeki Irak Askeri Ataşesi Tümgeneral Khalil Kamal Khalil'i, makamında kabul ettiği bildirildi.

