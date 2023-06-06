Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in sosyal medya hesabı yok

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakan Yaşar Güler'in herhangi bir kişisel sosyal medya hesabı olmadığı belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesaplarından Bakan Güler'in faaliyetleri takip edilebileceği ifade edildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in herhangi bir kişisel sosyal medya hesabı olmadığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada Bakan Güler'e ait herhangi bir sosyal medya hesabı olmadığı belirtilerek, ?"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in şahsi sosyal medya hesapları bulunmamaktadır. Sn. Bakan adına açılmış hesaplar sahtedir ve itibar edilmemelidir. Sn. Bakan'ın faaliyetlerini Milli Savunma Bakanlığının resmi sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.